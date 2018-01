Em campo neutro, Ponte tenta fim do jejum Cansado de ver a Ponte Preta jogar bem e perder, o técnico Abel Braga espera que neste sábado, às 16 horas, contra o Paraná, a time consiga finalmente deixar o campo com uma vitória. Mesmo jogando no estádio da Vila Belmiro, em Santos, já que perdeu o mando de campo, a equipe de Campinas espera acabar com o jejum de nove jogos sem vencer. "Temos que vencer, não importa como. Não adianta ficar jogando bem e sair com a derrota. O que me deixa satisfeito, porém, é que a equipe está se portando bem dentro de campo", afirmou Abel, que mais uma vez recebeu proposta para deixar a Ponte, para comandar o Juventude, mas recusou. O treinador anunciou três mudanças entre os titulares. Sem poder contar com o volante Romeu e o meia Ronildo, suspensos, Abel confirmou as entradas de Nenê e Adrianinho, deixando o time mais ofensivo. Além deles, o atacante Fabrício Carvalho está de volta, no lugar do argentino Darío Gigena. Artilheiro do time na competição, com oito gols, ele não começa jogando desde 27 de julho - na ocasião, marcou os três gols na vitória sobre o Fortaleza por 3 a 2.