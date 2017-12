Em campo, os melhores da Europa A temporada do futebol na Europa começa ?de verdade? neste sábado, com a abertura dos campeonatos de Itália e Espanha. Esses dois países merecem atenção especial, pois seus times são os que mais investem em contratações e têm os torneios mais competitivos e badalados do continente. Astros não faltam, tanto no Calcio como na liga. Os italianos apostam no carisma de Ronaldo, que finalmente deve reencontrar-se com os torcedores da Inter de Milão. O ídolo brasileiro é um dos 202 estrangeiros contratados pelas 18 equipes da Série A. Batistuta, Crespo, Shevchenko, Maldini, Baggio, Del Piero, Cafu ajudam a movimentar milhões de dólares a cada uma das 34 rodadas do ?campeonato mais bonito do mundo?, como define a imprensa italiana, sem modéstia. Mesmo assim, há clubes em dificuldade, como a Fiorentina, que precisou negociar Rui Costa e Toldo para pagar dívidas e fugir da falência. Bologna e Atalanta fazem neste sábado o primeiro jogo do Italiano. Espanha - Os espanhóis não ficam atrás, tanto na organização como nas atrações. Rivaldo, Kluivert, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raúl são alguns dos argumentos que os 20 times têm para lotar estádios e transformar o futebol em negócio emocionante e lucrativo ? pelo menos na maioria dos casos. A rivalidade, mais uma vez, deve concentrar-se na eterna briga pela hegemonia entre Real Madrid (estréia neste sábado em Valencia) e Barcelona, com lances ousados e centenas de milhões para sustentar elencos. O torcedor agradece e prestigia.