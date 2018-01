Em Campos, Americano bate Fla: 3 a 1 O Flamengo foi derrotado, nesta quarta-feira, por 3 a 1 diante do Americano, e passou novamente a correr risco de ficar fora do octogonal decisivo do Campeonato Carioca. Na soma total da competição o Flamengo está em penúltimo lugar, com 14 pontos - três a mais que o lanterninha, Entrerriense. Se a equipe de Juninho Paulista terminar o returno do carioca na última posição, ficará fora da fase decisiva. O Flamengo levou a Campos o time titular, mas mesmo assim não superou o time da casa. Logo a 1 minuto de jogo o atacante Leandro Machado fez 1 a 0 para o Flamengo, dando a falsa impressão de que o time poderia vencer com facilidade. O Americano empatou aos 20 com Pelica, após uma falha do zagueiro Fernando. Aos 31 a equipe campista virou o placar, por intermédio de Washington num chute forte de perna esquerda. Com o resultado adverso, o Flamengo entrou em desespero e o zagueiro Fernando acabou expulso em falta desleal. Para piorar a situação, levaria o terceiro gol aos 40 minutos, quando Washington aproveitou uma distração de Valnei e completou para o gol. No segundo tempo, o Americano passou a cadenciar explorando os contra ataques, O Flamengo fechou-se no meio campo para evitar uma goleada. No final, Valnei também foi expulso por jogada violenta. Outros resultados da rodada: Bangu 0 x 0 Olaria e Madureira 1 x 2 Volta Redonda.