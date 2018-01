Em Campos, Fla sem Lopes e Felipe Ainda sem o atacante Lopes e o meia Felipe, o Flamengo tenta a segunda vitória no Campeonato Estadual, neste domingo, contra o Americano, às 17 horas, no Estádio Godofredo Cruz, em Campos. Mesmo sem os principais reforços, a equipe está motivada, mas receosa por enfrentar o time do presidente da Federação Estadual de Futebol do Rio, Eduardo Viana. "Mesmo sem o Felipe e o Lopes nosso time está com um bom entrosamento e pronto para a partida", disse o atacante Zé Carlos. "Esperamos que não ocorra nenhum problema com arbitragem durante o jogo." Já o técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, ressaltou as qualidades do Americano. O treinador lembrou que o adversário tem montado boas equipes nos últimos anos e, jogando em casa, dificulta ainda mais. "Não podemos esquecer que o Americano está defendendo o título da Taça Guanabara", disse Evaristo. "Mas isso não é coisa do outro mundo. Temos todas as condições de vencer lá dentro." Evaristo escalou o atacante Jean na equipe titular. O treinador gostou do desempenho do jogador na vitória sobre o Friburguense, na abertura do Estadual, e decidiu por sua permanência no time, mesmo podendo escalar Roma. Com problemas em sua documentação, Roma ficou fora da estréia e acabou sendo escalado no banco de reservas. No Americano, a expectativa é a de repetir o bom desempenho na estréia do Estadual, quando o time venceu o Volta Redonda, por 1 a 0. O técnico Paulo Marcos não deve fazer alterações na equipe que estreou e se mostrou confiante sobre a possibilidade de uma vitória sobre o Flamengo.