Coritiba empata sem gols com o Sport e se mantém entre os piores

O Coritiba não conseguiu, nesta 22.ª rodada, deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, os resultados dos adversários não ajudaram - vitórias de Cruzeiro e Goiás - e o próprio time paranaense não colaborou ao empatar sem gols com o Sport, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Com o resultado, o Coritiba foi a 23 pontos e segue na 18.ª e antepenúltima colocação. Está agora dois pontos atrás do Goiás, o primeiro fora da zona da degola. Já o Sport se manteve na nona posição, com 32 pontos.

As duas equipes entraram com muita cautela e mostraram um futebol sem objetividade. O time do Coritiba, mesmo na zona de rebaixamento e precisando da vitória, não oferecia alternativas de ataque e facilitava o trabalho da defesa pernambucana.

As melhores chances do Coritiba aconteceram em jogadas de fora da área, que acabaram com chutes de Rafhael Lucas, aos 37 minutos, e Luccas Claro, aos 41, em chutes de fora da área.

Para a segunda etapa, o técnico Ney Franco soltou mais seus alas, mas ainda assim o time não levava perigo ao gol do Sport. Mesmo com a pressão, porém, as melhores chances estiveram nos pés dos pernambucanos. Aos 16 minutos, Diego Souza tocou para André, que sozinho, não conseguiu marcar o gol.

Já no final, Hernane cabeceou, após um escanteio, e a bola parou no travessão. Em seguida, o Coritiba desperdiçou um contra-ataque e o placar não saiu do zero. No final do jogo, Henrique Almeida considerou a partida equilibrada. "Foi um jogo muito equilibrado, as duas equipes buscaram a vitória, mas tentamos", disse.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 x 0 SPORT

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; João Paulo (Rodrigo Ramos), Cáceres (Misael), Lúcio Flávio e Esquerdinha (Evandro); Rafhael Lucas e Henrique Almeida. Técnico: Ney Franco.

SPORT - Magrão; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel (Rodrigo Mancha), Marlone e Diego Souza: Samuel (Maikon Leite) e André (Hernane). Técnico: Eduardo Baptista.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo e Luccas Claro (Coritiba); Ferrugem (Sport).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA - R$ 108.460,00.

PÚBLICO - 8.303 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).