Em casa, Palmeiras pega Linense para vencer e convencer

Após pouco mais de dois meses do título da Copa do Brasil, o Palmeiras volta hoje ao Allianz Parque para encarar o Linense, mas num clima bem diferente àquela partida contra o Santos. Bastaram dois empates e atuações pouco convincentes para a desconfiança em cima da equipe voltar, e isso às vésperas da estreia na Libertadores.

O Palmeiras joga na terça-feira contra o River Plate em Maldonado, no Uruguai, por isso Marcelo Oliveira resolveu dar descanso para alguns titulares. Arouca, Robinho, Dudu e Barrios nem sequer foram relacionados para a partida, e outros que enfrentarão os uruguaios devem ficar no banco.

É a chance de alguns dos jogadores que chegaram recentemente e já agradam à torcida tentarem mostrar serviço para ganhar espaço, como os meias Moisés e Régis e o atacante Erik.

Moisés foi regularizado na quinta-feira, e fará sua estreia oficial com a camisa alviverde – ele jogou, e até fez gol, no quadrangular em Montevidéu em janeiro. Como pode atuar também de segundo volante, tem chance de lutar por vaga no time.

O fato de voltar a jogar em seus domínios também pode ser o ânimo que faltava para a equipe acordar e chegar bem para o jogo de terça-feira. “Nosso estádio tem sido um cenário gostoso de jogar. O time correspondeu ano passado e espero que continue assim”, declarou Marcelo Oliveira.

Mas, diferentemente do que se tornou rotina em 2015, neste primeiro jogo em casa, a arena não deverá estar lotada. Até ontem, haviam sido vendidos apenas 17 mil ingressos – o público pequeno se deve em muito ao descontentamento dos torcedores com as atuações ruins nos últimos dois jogos.

No Linense, o volante Leandro Brasília se recupera de dores musculares. Marcão, que cumpriu suspensão na última rodada, deve entrar em seu lugar. O time empatou seus três jogos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; João Pedro, Roger Carvalho, Thiago Martins e Egídio; Matheus Sales, Moisés, Régis, Erik e Rafael Marques; Alecsandro

Técnico: Marcelo Oliveira

LINENSE: Oliveira; Bruno Moura, Adalberto, Ednei e Rogério; Bileu, Marcão, Zé Antônio e Thiago Humberto; Cristiano e Pottker

Técnico: Moacir Júnior

JUIZ: José Claudio Rocha Filho

LOCAL: Allianz Parque

HORÁRIO: 17h