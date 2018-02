Em casa, América faz 2 a 1 no Botafogo pela Taça Rio O América quebrou a invencibilidade do Botafogo na Taça Rio ao derrotá-lo por 2 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Giulite Coutinho, e voltou a ter boas chances de classificação à semifinal da Taça Rio. O Botafogo, apesar da derrota, ainda permanece em situação favorável na competição. O goleiro Eduardo, do América, foi o melhor em campo. Ele fez pelo menos quatro grandes defesas e deixou o gramado muito aplaudido. O América esteve melhor no primeiro tempo e abriu vantagem de 2 a 0, em contra-ataques pelo lado esquerdo. Marco Brito deixou sua marca, aproveitando cruzamento de Maciel. E Júnior Amorim completou de cabeça depois de passe perfeito de Leandro Chaves. O Botafogo voltou com outra determinação no segundo tempo. Passou a pressionar o América. Mas esbarrava quase sempre em Eduardo, que já salvara seu time em duas oportunidades na etapa inicial. Aos 20 minutos, o zagueiro Lucas agarrou Dodô dentro da área e foi expulso. O atacante cobrou o pênalti com perfeição e diminuiu. A partir de então, a pressão do Botafogo aumentou ainda mais. Com a saída de Lucas, o técnico do América, Aílton Ferraz, mandou Válber atuar como zagueiro. E o veterano jogador, de 39 anos, que já estava muito bem como volante, também deu conta do recado na zaga. Como o gol de empate não saía, o Botafogo ficou afobado e nervoso e o lateral Luciano Almeida acabou expulso ao fazer falta em Leandro Chaves. Outros jogos Em Volta Redonda, o Volta Redonda perdeu para a Cabofriense por 3 a 1. E em Nova Friburgo, o Friburguense venceu o Boavista por 3 a 2 . AMÉRICA 2 x 1 BOTAFOGO América - Eduardo; Dênis, Lucas, André e Maciel; Válber, André Gomes, Maicon (Cleiton) e Leandro Chaves (Wallace); Júnior Amorim e Marco Brito (Argeu). Técnico: Aílton Ferraz. Botafogo - Júlio César; Joilson, Alex, Juninho e Iran (Luciano Almeida); Leandro Guerreiro, Diguinho (André Luís), Juca (Lúcio Flávio) e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. Gols - Marco Brito, aos 12, e Júnior Amorim, aos 43 minutos do primeiro tempo; Dodô, aos 22 do segundo tempo. Árbitro - Marcelo Souza Pinto. Cartões amarelos - Júnior Amorim, Lucas, André, Válber, André Gomes, Iran e Diguinho. Cartões vermelhos - Lucas e Luciano Almeida. Local - Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.