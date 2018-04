Em casa, Atlético-MG quer a reabilitação contra o Sport Após uma série de resultados negativos, o Atlético Mineiro enfrenta o Sport, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, e tenta se reencontrar com a vitória no Campeonato Brasileiro. O time está há quatro jogos sem vencer e na última rodada foi goleado pelo Grêmio. Com 33 pontos, a equipe do técnico Celso Roth luta para voltar ao grupo dos quatro primeiros colocados na tabela de classificação.