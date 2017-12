Em casa, Barça tenta o troco no Milan Barcelona e Milan fazem nesta terça-feira, às 17h30, no Estádio Camp Nou, o grande duelo da quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será o tira-teima do confronto realizado em Milão, em que a equipe italiana venceu por 1 a 0, mas passando por um sufoco durante boa parte da partida. A RedeTV! e a ESPN anunciam transmissão ao vivo. Nesta terça-feira, o time catalão promete atacar desde o início para buscar a primeira colocação - o Milan tem nove pontos, três a mais que o adversário. Será o duelo entre dois dos melhores jogadores brasileiros em atividade: Ronaldinho Gaúcho e Kaká. "Nós vamos manter a mesma atitude do primeiro jogo, mas quero deixar claro para os torcedores que o que nos interessa, acima de tudo, são os três pontos", avisa Frank Rijkaard, técnico do Barcelona. "Sairemos com a mesma vontade, mas pensando no resultado." Rijkaard não quer que a torcida catalã espere um espetáculo nesta terça-feira. E faz questão de deixar claro que a preocupação são os três pontos, nem tanto em jogar um grande futebol. Ronaldinho Gaúcho, a estrela do time, está confirmado. Ainda reclama, porém, de algumas dores. "As pequenas contusões que ainda sofro me impedem de render o máximo. Em todos os jogos sinto alguma dor. Espero que quando eu estiver 100% possa jogar no mesmo nível do ano passado", disse o jogador brasileiro. "Não estou preocupado por não render o máximo. Quando isso acontecer, ficarei feliz. Agora estou feliz, mas falta alguma coisa. Continuo me preparando para chegar ao máximo do meu futebol." "Ele (Ronaldinho) está crescendo. Sempre está em forma para entrar em campo. Seu tornozelo melhora a cada dia. Um jogador como Ronaldinho pode jogar inclusive se estiver abaixo de suas possibilidades. No último jogo (Athletic Bilbao, 1 a 1), trabalhou mais que nos anteriores", disse Rijkaard. A força ofensiva será a principal arma do Barcelona para tentar quebrar a forte retranca que deverá ser armada por Carlo Ancelotti, técnico do Milan. Deco, Giuly, Eto?o e Ronaldinho Gaúcho não darão descanso aos defensores do time milanês. "Apesar do peso na força defensiva, eles também sabem jogar no ataque. Têm jogadores de ótima qualidade", avalia o treinador do Barça. O Milan quer surpreender no campo do adversário. O técnico Carlo Ancelotti irá jogar no ataque, ao contrário do que o time espanhol espera. Porém, como um bom treinador italiano, garante que não abandonará a defesa. "Uma vitória contra o Barcelona nos garantirá a classificação", lembrou Ancelotti. "Temos de saber atacar na hora certa e nos defender na hora certa. Uma grande equipe é aquela que sabe encontrar o equilíbrio. Queremos partir para o ataque. Se não conseguirmos, jogaremos mais atrás, até porque depois desse temos mais dois jogos para definir a classificação." Os desfalques do Milan são o zagueiro Stam e o atacante Inzaghi. Shevchenko e Kaká são esperança dos torcedores milaneses para um bom jogo. Mais Brasil - Em boa situação na Liga também está a Internazionale do atacante Adriano, que lidera o Grupo G com 9 pontos, três de vantagem sobre o Werder Bremen, que recebe o Anderlecht. Outra vitória, sobre o Valencia, nesta terça-feira, às 17h40, no Estádio San Siro, também vai garantir sua classificação. Pelo Grupo H, às 15 horas, o CSKA tem Vágner Love para tentar derrubar o líder Chelsea, enquanto o Porto, do ex-são-paulino Luís Fabiano e do ex-santista Diego, busca sua primeira vitória, contra o Paris Saint-Germain. Pelo Grupo E, PSV Eindhoven x Rosenborg e Arsenal x Panathinaikos.