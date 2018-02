Em casa, Bayern quer virar o jogo e eliminar Real Madrid Animado pela derrota por 3 a 2 na partida de ida, o Bayern de Munique recebe nesta quarta-feira o Real Madrid, na Allianz Arena, com o objetivo de reverter a desvantagem e garantir presença nas quartas da Liga dos Campeões. Os espanhóis avançam com um empate, mas é o Bayern que garante a vaga se vencer por 1 a 0 ou 2 a 1. Se o placar de 3 a 2 se repetir, haverá prorrogação. Tanto Bayern como Real Madrid - que somam 13 Taças da Europa - tiveram uma temporada decepcionante. Agora, a conquista da principal competição européia aparece como única esperança de ambos. Coincidentemente, os dois times ocupam a quarta colocação nos campeonatos de seus respectivos países. No entanto, nas últimas semanas o Bayern deu alguns sintomas de recuperação. O time venceu três vezes nos últimos quatro jogos e está a apenas seis pontos do líder Schalke 04 - o que permite ao grupo pensar no título, ainda que com chances remotas. Muito da virada do Bayern se deve ao retorno do técnico Ottmar Hitzfeld ao banco da equipe, o que fez melhorar o rendimento de nomes como o atacante Lukas Podolski, que parece ter saído de uma crise que o atrapalhava em campo. Ao longo das semanas, Hitzfeld promoveu rodízios de jogadores - até o artilheiro holandês Roy Makaay foi para o banco de reservas -, mas tudo indica que ele já sabe quem mandará a campo na quarta. Podolski certamente formará a dupla de ataque titular com Makaay, enquanto o inglês Hargreaves e o holandês Van Bommel - autor de uma polêmica na ida ao comemorar um gol mandando uma ´banana´ à torcida espanhola - ficam no meio. O zagueiro brasileiro Lúcio é dúvida, assim como o bósnio Hassan Salihamidzic, com lesionados. No Real Madrid, as coisas não são tão boas assim. O time empatou com o Getafe pelo Espanhol e chegou aos 17 pontos perdidos em casa na temporada. Para piorar a situação, a equipe não terá o meia inglês David Beckham, lesionado, o que representa uma clara vantagem para os bávaros. Sabendo que o empate já basta para avançar, o técnico Fabio Capello pode mandar a campo uma formação extremamente defensiva, com o malinês Diarra e o brasileiro Emerson jogando juntos no meio. Outro brasileiro em campo será o lateral-esquerdo Roberto Carlos. Robinho fica no banco. Prováveis escalações: Bayern de Munique - Kahn; Sagnol, Lúcio (Demichelis), Van Buyten e Lahm; Salihamidzic (Görlitz), Hargreaves, Van Bommel e Schweinsteiger; Makaay e Podolski. Técnico: Ottmar Hitzfeld. Real Madrid - Casillas; Sergio Ramos, Helguera, Cannavaro e Roberto Carlos; Diarra, Emerson, Gago e Guti; Raúl e Van Nistelrooy. Técnico: Fabio Capello. Árbitro: Lubos Michel (ESL). Local: Estádio allianz Arena, Munique (ALE). Horário: 16h45 de Brasília.