Em casa, Bragantino busca recuperação contra Juventus O Bragantino quer a primeira vitória no Campeonato Paulista e vai usar a vantagem de jogar em casa para tentar vencer o Juventus, neste domingo, às 17 horas, no Estádio Marcelo Stefani. A equipe da capital, por sua vez, pretende continuar surpreendendo e seguir entre os líderes. ?Não podemos perder pontos em casa, se quisermos conservar uma boa posição no campeonato. Vamos jogar com cautela na marcação, mas ofensivamente em busca de um ótimo resultado?, prometeu o treinador do Bragantino, Marcelo Veiga. O técnico Edu Marangon, do Juventus, seguiu uma linha humilde e assegurou que seu time ainda tem muito a melhorar, apesar da vitória de 3 a 0 sobre o Rio Branco na primeira rodada, na Rua Javari. ?Tivemos um pouco de oscilação na primeira partida. Ainda precisamos melhorar durante a competição?, ponderou. O Braga, que está em 10.º lugar, não vai ter o zagueiro Tiago Vieira, que cumpre suspensão automática. Ele teve a expulsão mais rápida da competição, aos 34 segundos do primeiro tempo, no empate, por 1 a 1 com o Ituano, em Itu. Zelão entra na linha de três zagueiros do time. No Juventus, não poderia ser diferente: a equipe será a mesma da estréia vitoriosa. ?Em time que ganha não se mexe?, evocou o paulistano Marangon. Ficha técnica: Bragantino x Juventus Bragantino - Felipe; Cris, Luis Henrique e Zelão; Júlio César, Somália, Adriano, Moradei e Nilton; Alex Afonso e Éverton. Técnico - Marcelo Veiga. Juventus - Deola; Tiago, Max Sandro, Valdir e Ivan; Léo Mineiro, Almir, Naves e Renatinho; Nunes e João Paulo. Técnico - Edu Marangon. Árbitro - Luciano Calabietto Quilichini. Horário - 17 horas. Local - Estádio Marcelo Stefanni, em Bragança Paulista.