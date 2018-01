Em casa, Brasiliense quer surpreender O Brasiliense quer aproveitar o fato de jogar em casa para surpreender o Palmeiras, nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Boca do Jacaré. Uma vitória deixará a equipe do Distrito Federal com os mesmos 9 pontos dos palmeirenses, que lideram o grupo B da segunda fase da Série B do Brasileiro. "Como as chances no grupo são iguais, a classificação para a fase final depende de nós mesmos e vamos conquistá-la em campo", acredita o técnico Vágner Benazzi, que pede mais empenho do Brasiliense nessa partida decisiva. ?Neste jogo a nossa equipe terá mais pegada." Benazzi deve fazer algumas mudanças no Brasiliense. O atacante Gilson Batata deve voltar ao time, no lugar de Roma. Outra alteração pode ocorrer no meio-de-campo, já que Evandro ainda se recupera de lesão e pode ser substituído por Leandro.