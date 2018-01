Em casa, Ceará empata com o Ituano Na estréia do técnico Carlos Rabello longe de Itu, o Ituano conseguiu um empate por 1 a 1 com o Ceará, neste sábado à tarde, jogando no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado não agradou ao comandante do time paulista, que voltaria à zona de classificação com uma vitória. "Não fizemos o que treinamos. Erramos muito e amargamos um empate praticamente no fim", analisou. Com o resultado, o Ituano ficou na 10.ª colocação, com 18 pontos. O Ceará, que teve a estréia do técnico Valdir Espinosa, também não teve motivo para comemo rar o resultado. Com o ponto ganho, o alvinegro chegou aos 14 pontos e assumiu a 19ª colocação, ainda na zona do rebaixamento. Desde o início do jogo o Ituano não permitiu que o Ceará fizesse valer o fator campo e dominou o jogo. O primeiro gol saiu aos 31 minutos, quando Rômulo recebeu livre na área e tocou na saída do goleiro, marcando seu quinto gol na competição. No final da primeira etapa, Váldson, ex-Corinthians, resumiu bem a situação do time cearense, que saiu sob vaias: "Parece que os caras estão jogando em casa". No segundo tempo, o time da casa melhorou e conseguiu o empate aos 33 minutos, em um pênalti cobrado pelo veterano Maurílio. Os jogadores do Ceará saíram reclamando muito do árbitro, que não teria marcado outras duas penalidades.