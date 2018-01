Em casa, Criciúma derrota Vasco por 2 a 1 Com gols de Leonardo e Duílio, um em cada tempo, o Criciúma venceu o Vasco da Gama por 2 a 1, neste domingo à tarde, no Sul de Santa Catarina. Com o resultado, a equipe catarinense somou 55 pontos e se manteve entre os oito primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Já o time carioca permaneceu com 44. Os catarinenses dominaram todas as ações, marcaram sob pressão e eliminaram os espaços de Beto e Edmundo, os principais articuladores dos cariocas, que deixaram o gramado reclamando de uma penalidade máxima no final da partida, em bola cruzada por Valdir, que teria tocado no braço do zagueiro Luciano. Se o primeiro tempo tivesse terminado com um placar de quatro ou cinco gols a favor do Criciúma não seria nenhum exagero. No primeiro minuto de jogo, Dejair arrematou de fora da área, lance que repetiu logo em seguida, sem sucesso. Na seqüência, Luciano Almeida e Leonardo desperdiçaram boas oportunidades. Aos oito minutos, o Vasco teve chance de marcar quando Edmundo serviu Valdir dentro da área, mas o atacante escorregou no momento do chute. O gol do Criciúma só viria aos 35 minutos, com Leonardo, depois de receber grande passe de Dejair. Logo no início da etapa complementar o Vasco empatou. Edmundo deixou Beto em boas condições na marca do pênalti, após cobrança de escanteio, e o meia chutou rasteiro, no canto direito de Fabiano. A partir daí, o jogo perdeu o bom ritmo do primeiro tempo. A partida acabou decidida em uma bola parada. Dejair cobrou escanteio e o zagueiro Duílio, livre de marcação, mandou de cabeça para as redes de Fábio.