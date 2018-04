Em casa e com mudanças, Vasco estreia no Carioca

O Vasco inicia neste sábado, às 17 horas, contra o Tigres, em São Januário, a temporada de 2010 com o objetivo de conquistar títulos e provar que a reestruturação do clube sob o comando do presidente Roberto Dinamite é para valer e vai recolocar a equipe entre os grandes do País.

O campeonato da Série B do Brasileiro, conquistado no ano passado, não credencia, porém, a equipe a levantar o caneco do Campeonato Carioca pela primeira vez desde 2003. O elenco sofreu consideráveis modificações, a principal delas se deu no banco de reservas.

A saída de Dorival Júnior para a chegada de Vágner Mancini é um evidente passo atrás. Mas a diretoria julga que isso seja necessário para dar outros dois à frente. Dorival exigia um elenco forte para disputar os principais campeonatos do País com reais chances de triunfar - além de pedir um substancial aumento salarial. Como não foi atendido, bateu em retirada para o Santos. Mancini, portanto, mesmo sem ter sido a primeira opção, herdou a difícil missão.

O treinador precisará dar forma a uma equipe que pouco acrescentou com relação ao ano passado, apesar das 11 contratações. As grandes esperanças são Leo Gago e o veterano Dodô, de 35 anos. Este último uma verdadeira incógnita, depois de ficar afastado dos gramados por quase dois anos devido a uma suspensão por doping.

"O pessoal percebe que estou ansioso e vem falar comigo. Eles sabem que é uma situação diferente. Não adianta falar que estou tranquilo", admitiu Dodô, confessando o nervosismo pelo retorno as campos profissionais.

Para a estreia no Carioca, Mancini vai manter os jogadores que permaneceram da temporada passada, até porque alguns reforços não estão regularizados. Márcio Careca, na lateral esquerda, Leo Gago, no meio, e Dodô, no ataque, devem ser as únicas caras novas.