Em casa, Espanyol só empata com o Alavés pelo Campeonato Espanhol

No primeiro dos cinco jogos programados para este domingo no Campeonato Espanhol, Espanyol e Alavés não foram além do 0 a 0 no duelo disputado no RCDE Stadium, válido pela 30ª rodada, em jogo que foi fraco tecnicamente, demonstrando as razões dos clubes terem poucas pretensões no torneio nacional.

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

O Alavés, com este empate, encerrou uma sequência de três derrotas e chegou aos 32 pontos, na 16ª posição. Já o Espanyol está mais à frente, com 36, em 14º lugar, sendo que ambos não possuem chances reais de classificação para as competições europeias da próxima temporada, assim como as possibilidade de rebaixamento são remotas.

O duelo contou com a participação de um jogador brasileiro, o zagueiro Rodrigo Ely, que foi titular pelo Alavés. E ele viu Aarón acertar o travessão do seu time no lance mais perigoso do jogo para o Espanyol. Ainda assim, os visitantes até foram mais ofensivos, com dez finalizações, duas a mais do que o adversário, mas não conseguiram evitar o 0 a 0.

Após a igualdade, o Alavés voltará a jogar pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado, quando vai receber o Getafe. No dia seguinte, o Espanyol atuará como visitante contra o Valencia.