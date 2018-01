Em casa, Figueirense tenta embalar A soma dos seis pontos mais importantes para tentativa de fuga da zona de risco do Campeonato Brasileiro estará em disputa, a partir desta quinta-feira, pelo Figueirense. No confronto diante do Coritiba, às 20h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o time catarinense quer aproveitar o embalo da goleada aplicada sobre o Juventude. Depois, no domingo, volta a jogar em casa contra o Fluminense. Ao repetir o esquema tático 3-5-2 no segundo jogo ao seu comando, o técnico Zé Mário aposta numa postura equilibrada da equipe em sua estréia diante da torcida. "Além de ter me agradado, o mais importante é que os jogadores estão se sentindo bem neste esquema", explicou. O meia-atacante Edmundo, artilheiro do Figueirense com cinco gols, disse que se o time mantiver o equilíbrio da última partida, o resultado positivo será uma conseqüência. "O grupo é bacana. Merece sair desta situação", revelou o jogador.