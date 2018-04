Em casa, Inter começa luta pelo bi da Sul-Americana

O Internacional começa a sua luta pelo bicampeonato da Copa Sul-Americana contra o Universidad de Chile, nesta quarta-feira, às 21h50, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Embora esteja na briga pelo primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, o clube gaúcho vai usar os titulares. E quer a vitória sem sofrer gols para chegar com a vantagem do empate e do gol qualificado no jogo da volta das oitavas de final, marcado para o próximo dia 30, em Santiago.

O técnico Tite não antecipou o esquema e a escalação do time brasileiro, deixando aberta a possibilidade de montar o Internacional tanto no 4-4-2 quanto no 3-5-2. Se optar pelo primeiro, Andrezinho e D'Alessandro jogam como armadores.

Se preferir o segundo esquema tático, pode tirar um dos dois do meio de campo para escalar Danilo Silva como ala direito e transferir Bolívar para a zaga. No ataque, é provável que o treinador deixe Taison de fora para dar chance a Edu, que veio recentemente do futebol espanhol, de começar uma partida.

Na equipe chilena, a motivação é grande para encarar o atual campeão da Copa Sul-Americana. Na primeira fase, o Universidad de Chile eliminou o Deportivo Cali, da Colômbia, com duas vitórias - 2 a 1 em casa e 1 a 0 como visitante.