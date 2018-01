Em casa, LDU derrota Peñarol por 3 a 0 O Liga Deportiva Universitária derrotou hoje, no estádio Casablanca, na capital equatoriana, o Peñarol por 3 a 0, pela Chave F da primeira fase (classificatória) da Copa Libertadores da América. O jogo de volta será disputado na próxima quinta-feira, no Uruguai. O vencedor desta fase se classifica para o Grupo 2 da competição continental, onde estão Santos, Bolívar (Bolívia) e Danúbio (Uruguai). Ontem, em Barranquilla, na Colômbia, a equipe colombiana Atlético Júnior venceu o Oriente, da Bolívia, por 2 a 1, também pela fase classificatória do torneio. O vencedor da fase passa para o Grupo 5 e jogará contra River Plate (Argentina), Nacional (Uruguai) e Olmedo (Equador).