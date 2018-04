Em casa, Liverpool é eliminado da Copa da Inglaterra

O jogo, válido pela terceira fase da competição, foi o chamado "replay" (como falam os ingleses), já que na partida de ida, em Reading, houve empate por 1 a 1. Nesta quarta, o Liverpool saiu na frente com um gol contra de Bertrand, aos 46 minutos do primeiro tempo. O empate saiu aos 49 da segunda etapa em um pênalti convertido por Sigurdsson.

Na prorrogação, o Liverpool sentiu a pressão de ter tomado o gol no último lance do tempo normal e não conseguiu, ao menos, segurar a igualdade que levaria a decisão da vaga para a disputa por pênaltis. Aos 10 minutos do primeiro tempo extra, Long fez o gol que deu ao Reading a sua primeira vitória na história em Anfield Road.

Na próxima fase, o Reading terá pela frente o Burnley, outro time da Premier League (1.ª Divisão inglesa). Quem também avançou foi o Newcastle, hoje na Segunda Divisão. Venceu, em casa, o Plymouth Argyle por 3 a 0 e vai encarar agora o West Bromwich.