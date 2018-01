Em casa, Marília tenta outra vitória Depois de passar pelo lanterna Atlético Sorocaba, na última rodada por 1 a 0, o Marília quer voltar a vencer em casa onde recebe, nesta quarta-feira, a Internacional de Limeira, às 20h30, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O objetivo é conseguir uma seqüência de vitórias para deixar as últimas posições na tabela. O Marília é o 15º, com oito pontos. Do outro lado, a Inter vem de duas vitórias consecutivas, contra União Barbarense e Portuguesa de Desportos, mas ainda está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com sete pontos. O técnico Luís Carlos Martins não poderá contar com o zagueiro Wladimir, que sentiu uma fisgada na coxa direita em Sorocaba. Beto entra no seu lugar. O lateral direito Jorginho e o meia esquerda Sérgio Manoel irão continuar de fora. Já o atacante Juninho Cearense foi liberado pelo departamento médico, após se recuperar de contusão muscular na coxa esquerda, mas deverá ficar como opção no banco. Na Inter, o meia Alexandre Salles está suspenso. O técnico Ademir Fonseca ainda não definiu seu substituto, deixando uma dúvida do time para o confronto. Dois jogadores disputam a posição: Tiago e Esquerdinha, que tem mais chances de jogar. O atacante Izaías, artilheiro do time com cinco gols, está contundido e pode ser substituído por Netinho que fez o gol da vitória contra a Portuguesa, por 2 a 1. Em compensação, o volante Marcelo Almeida volta ao time no lugar de Fábio Recife.