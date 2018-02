Em casa, Marília tenta parar o embalado Noroeste Com grande expectativa dos torcedores das duas cidades, Marília e Noroeste enfrentam-se às 17 horas deste domingo, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Ambos estão fazendo boas campanhas e prometem fazer um grande jogo. O Marília tem seis pontos e está na sexta posição. O Noroeste ocupa o segundo lugar, ao lado do Corinthians, com nove e 100% de aproveitamento em três jogos. Após a convincente vitória sobre o Sertãozinho por 3 a 0, na última quinta-feira, o técnico Roberto Cavalo dificilmente fará mudanças no Marília. O time deve continuar com três volantes, já que Fernando, Fábio Recife e Diogo deram consistência ao meio-de-campo. No Noroeste, Paulo Comelli terá time completo. Ficha técnica: Marília x Noroeste Marília - Júlio César; Bruno Ribeiro, Dedimar, Rogério e Dykson; Fernando, Fábio Recife, Diogo e Fabiano Gadelha; Basílio e Wellington Amorim. Técnico: Roberto Cavalo. Noroeste - Fabiano; Éder, Bonfim, Fábio e Neílton; Deda, Hernani, Edno e Bruno Campos; Leandrinho e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Árbitro - José Henrique de Carvalho. Horário - 17 horas. Local - Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília.