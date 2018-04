Em casa, Paulista não sai do 0 a 0 contra o Audax

JUNDIAÍ - Em jogo típico de estreia, com os times sem conseguirem render o mesmo futebol nas duas etapas, o Paulista empatou por 0 a 0 com o Audax na tarde deste sábado, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. A partida foi válida pela rodada inaugural do Campeonato Paulista e ficará para sempre na história do Audax, que fez a sua estreia na elite do futebol paulista.

Com o resultado, o Paulista marca o seu primeiro ponto na competição no Grupo C, que tem ainda Santos, Ponte Preta, Portuguesa e São Bernardo. Já o Audax soma um ponto no Grupo B, que conta também com XV de Piracicaba, Botafogo, Corinthians e Ituano.

Como já era esperado em uma partida de estreia, o jogo começou bastante morno neste sábado, com os dois times se estudando e não conseguindo furar a defesa adversária. Ainda que atuasse fora de casa, o Audax tinha mais posse de bola e explorava os lados do campo. A ausência de um atacante fixo dentro da área dificultava as chegadas ao ataque e o time ficou preso no meio-campo.

Antes do final do primeiro tempo, o zagueiro João Paulo, do Audax, foi expulso, depois de um carrinho de frente no adversário, ele levou o cartão vermelho direto e prejudicou sua equipe.

Mesmo com um jogador a menos, o Audax tocou bem a bola e segurou o importante empate fora de casa. O Paulista teve sua melhor chance aos 22 minutos, quando Esquerdinha chutou forte de fora da área, mas a bola pegou no pé da trave do goleiro Felipe Alves.

O Paulista volta a campo na próxima quarta-feira, às 22 horas, quando enfrentará o Corinthians no Estádio Décio Vitta, em Americana. Já o Audax atuará na terça-feira, às 19h30, contra o Santos, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. As partidas serão válidas pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

PAULISTA 0 X 0 AUDAX

PAULISTA - Juliano; Raul, Gian (Émerson), Diego Macedo e Jeff Silva; Mineiro (Bruno Catanhede), Ewerton Pereira, Fabrício Rodrigues, Dinélson e Esquerdinha; Patrick (Deivid Paulista). Técnico: Giba Maniaes.

AUDAX - Felipe Alves; André Castro, Velicka e João Paulo; Francis, Tchê, Rafinha (Thiago Silvy), Nadson, Marquinhos e Nenê Bonilha (Ednei); Diego (Didi). Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Mineiro, Dinélson (Paulista); Diego (Audax).

CARTÃO VERMELHO - João Paulo (Audax).

RENDA - R$ 38.460,00.

PÚBLICO - 1.581 pagantes.

LOCAL - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP)