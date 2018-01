Em casa, Ponte bate União São João A Ponte Preta manteve os 100% de aproveitamento dentro de casa ao vencer o União são João, por 2 a 1, de virada, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. Os dois gols do time foram marcados por Washington, artilheiro do Paulistão, com seis gols. Esta foi a terceira vitória seguida da Ponte no Majestoso, onde somou seus nove pontos e chega à segunda posição. O União São João continua com apenas três pontos. Usando os contra-ataques na base da velocidade com o veterano João Paulo, o União surpreendeu a Ponte Preta. Ele sofreu uma falta perto da grande área e na cobrança, o zagueiro Andrei abriu o placar aos 10 minutos. A bola desviou na barreira, enganando o goleiro Alexandre. Por alguns instantes, os jogadores pontepretanos demonstraram muito nervosismo, errando passes e recebendo vaias da torcida. Mas empatou aos 22 minutos, com Washington. Fabinho roubou a bola no meio-campo, lançando Macedo, em velocidade, que deixou o artilheiro Washington livre para marcar. Apesar do empate, a Ponte desceu para os vestiários debaixo de vaias. E voltou com duas mudanças no segundo tempo. Carlos Alexandre substituiu o lateral Dionísio, enquanto Negretti entrou no lugar do meia Adrianinho. Por sorte, o segundo gol saiu logo. O lateral Flávio segurou Wágner dentro da área, cometendo pênalti. Na cobrança, com categoria, Washington fez 2 a 1. Depois da virada, os times inverteram seus papéis. A Ponte passou a usar os contra-ataques, enquanto o União abriu em busca do empate. A situação da Ponte ficou pior com a expulsão do zagueiro Ronaldão, aos 28 minutos, por jogada violenta. Mas a Ponte conseguiu segurar a pressão e garantiu outra vitória.