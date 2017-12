Em casa, Ponte promete atacar Criciúma Com o tradicional esquema 4-4-2 e acreditando no futebol solidário em campo, o técnico Nenê Santana acredita que a Ponte Preta poderá, enfim, se reabilitar no Campeonato Brasileiro diante do Criciúma, domingo, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A entrada de dois meias no lugar de dois volantes é, segundo o técnico, a maior prova de sua disposição em deixar o time bastante ofensivo. "Precisamos vencer, ainda mais em casa. Treinamos bem desta maneira e estou esperançoso de que podemos brigar pelos três pontos", explicou Nenê. Ele confirmou a escalação dos meias Vander e Danilo, respectivamente, nos lugares de Flávio, suspenso com três cartões amarelos, e de Ricardo Conceição, por questão técnica. Além disso, no ataque o garoto Roger ganha nova chance, com a saída de Júlio César. A defesa também sofrerá três mudanças, com as voltas do goleiro Lauro e do lateral-direito André Cunha, após cumprirem suspensão, nas vagas de Aranha e Ângelo. Na lateral esquerda a ausência de Bill, suspenso com três amarelos, será suprida pela entrada de Luciano Baiano, confirmado pelo departamento médico. Ele reclamava de uma lesão muscular no abdome. Apesar de todas as mudanças e da vontade de partir para cima do adversário, a Ponte Preta tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, com apenas 39 gols - só supera o Guarani em dois gols. O saldo é de 30 negativo, o pior entre todos os participantes. Mesmo tendo perdido seus últimos três jogos, para São Caetano, Grêmio e Atlético-PR, o time está numa situação boa na tabela, com 58 pontos, em décimo lugar. Por isso ainda sonha em brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana em 2005.