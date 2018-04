Em casa, Real Madrid pega o Málaga em jogo adiantado do Espanhol

MADRI - Vivendo uma situação delicada no Real Madrid, José Mourinho comanda a equipe no confronto contra o Málaga, nesta quarta, em uma partida válida pela 36.ª rodada do Campeonato Espanhol. Eliminado da Copa dos Campeões, competição que priorizou na temporada, resta ao time a permanência na segunda colocação da competição nacional. Os jogos Real x Málaga e Celta de Vigo x Atlético de Madrid foram adiantados devido a final da Copa do Rei, marcada para o dia 17 de maio, que envolve as duas principais equipes da capital espanhola. Acompanhe a partida no estadao.com a partir das 16h30.

Visivelmente insatisfeitos, os madrilenhos precisam ganhar no Santiago Bernabéu para evitar a comemoração antecipada do 22.º título nacional do rival Barcelona. No caso de um tropeço, o Barça conquista o título sem nem entrar em campo.

Do lado do Málaga, a vitória também será bem recebida. Na sexta colocação, o clube esta com 53 pontos somados, cinco a menos que o Real Sociedad, primeiro classificado para a Copa dos Campeões. Suspenso das competições do continente por causa de suas dívidas, o clube espera reverter essa decisão junto a Uefa. Para garantir matematicamente a segunda colocação no campeonato, o Real precisa de duas vitórias, e já nesta quarta, pode atingir a marca de 1000 vitórias como mandante no Campeonato Espanhol

CRISE

Depois de ter problemas com Casillas, Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, Mourinho barrou o zagueiro Pepe. Segundo o treinador, o brasileiro só volta ao time se o atual titular Diego Lópes foi expulso. O time também não poderá contar com Sergio Ramos, Marcelo, Khedira e Arbeloa. O Málaga tem Jesús Gámez, Toulalan e Weligton, suspenso, como desfalques. O jogo desta quarta-feira marcará o retorno de Júlio Baptista, ex-atleta do Real Madrid, ao Santiago Bernabéu após cinco anos.

REAL MADRID X MÁLAGA

Real Madrid: Diego López; Nacho, Varane, Albiol e Fabio Coentrão; Essien, Xabi Alonso, Di María e Özil; Cristiano Ronaldo e Higuaín. Técnico: José Mourinho.

Málaga: Caballero; Sergio Sánchez, Lugano, Demichelis e Antunes; Joaquín, Camacho, Iturra e Isco; Júlio Baptista e Santa Cruz. Técnico: Manuel Pellegrini.

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Horário: 16h30 (horário brasileiro)

Estádio: Santiago Bernabéu, em Madri