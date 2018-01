Em casa, Rio Branco tenta reabilitação Em busca da reabilitação no Campeonato Paulista após a péssima atuação que teve contra o Ituano no final de semana, quando perdeu por 4 a 2, o Rio Branco entra em campo nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Décio Vitta para enfrentar o União São João. O time de Araras é o quinto colocado com quatro pontos ao lado do Guarani. Já a equipe de Americana está na 12ª colocação, com três. O técnico Luís Carlos Cruz ainda tem dúvidas para escalar seu time. Ele adiantou que somente antes do jogo vai divulgar seus titulares. A probabilidade maior é que ele mande a campo um time mais ofensivo, com dois meias. Neste caso, Lê dá lugar a Carlos Eduardo. Duas coisas são certas: Carabina estréia na lateral direita no lugar de Thiago. Além disso, Jorginho não joga por estar suspenso. Seu substituto será o lateral Marcos Paulo. "Não tivemos um bom desempenho nas duas primeiras partidas. Agora chegou a hora de mostrarmos nosso valor. Temos que vencer e convencer", disse o treinador. No União São João, o técnico Arnaldo Lira vai manter a mesma formação que venceu o Atlético Sorocaba por 4 a 3. O atacante Paulinho Kobayashi, contundido, segue de fora. Jean Carlo permanece no ataque.