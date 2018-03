Em casa, São Caetano deve ser mais ofensivo Apesar das críticas da torcida do São Caetano, o técnico Mário Sérgio não está muito preocupado em ver seu time jogando bonito. Ele quer mesmo é a vitória sobre o Paysandu, domingo, no estádio Anacleto Campanella. "Não pode jogar para o gosto da torcida, mas para buscar o resultado", avisou o treinador. Como não vence há quatro jogos, o São Caetano precisa da vitória para se manter entre os primeiros colocados no Brasileiro. Para Mário Sérgio, não adianta jogar bem e não ganhar. "Realizamos, talvez, nossa melhor partida contra o Vasco, mas perdemos por 1 a 0 ", recordou. A única vitória do time no campeonato aconteceu em casa, diante do Criciúma, por 3 a 2. Mesmo assim, Mário Sérgio deve colocar o time no ataque. "Por característica da competição, nós sempre atuamos mais abertos em nosso campo", explicou o treinador, sem, contudo, revelar qual será o time titular neste domingo. Ainda há uma dúvida no meio-de-campo, para a vaga de Luis Carlos Capixaba, expulso em São Januário. Anaílson e Mateus brigam pela posição. Com a volta de Marco Aurélio ao time, existe a possibilidade de Mineiro atuar como ala pela direita. Na esquerda, Paulinho é o mais cotado para continuar, mesmo porque Marlon está suspenso com três cartões amarelos.