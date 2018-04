Em casa, Vasco busca a primeira vitória no Brasileirão contra o Internacional A euforia causada pelo título do Campeonato Carioca do Vasco já perdeu a validade e, após dois empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, o time já sente pressão por bons resultados. Neste sábado, a equipe terá mais uma chance de se recuperar, desta vez diante do Internacional, no estádio de São Januário, no Rio, às 18h30.