Em casa, Vasco terá dois desfalques diante do Cuiabá pela Copa do Brasil

Dois desfalques estão confirmados no Vasco. O atacante Gilberto tem lesão muscular na coxa esquerda, enquanto que o zagueiro Rodrigo está com o mesmo problema na coxa direita. Anderson Salles deve ganhar uma vaga na defesa e Thalles divide o ataque com Dagoberto. O restante do time será o mesmo que iniciou a partida diante do Figueirense no último domingo.

A ausência de Gilberto e Rodrigo é sentida na equipe. O Vasco marcou uma única vez nos últimos três jogos - justamente no empate contra o Cuiabá -, sendo que o gol foi marcado pelo zagueiro. O atacante, por sua vez, é a principal referência ofensiva do time.

Pelo lado do Cuiabá, o técnico Fernando Marchiori resolveu fazer mistério e não confirmou a equipe. Apesar de o time se classificar com vitória simples ou empate a partir de dois gols, existe a chance de o Cuiabá não entrar com todos os titulares em função do desgaste dos jogadores, que vêm de uma maratona de jogos.