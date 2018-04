Em casa, Vitória busca a reabilitação contra o Cruzeiro Sem poder contar com o lateral-direito Apodi e com o meia Leandro Domingues, ambos afastados por impedimento contratual - têm os direitos federativos presos ao Cruzeiro -, o Vitória precisa vencer o time mineiro, em Salvador, neste domingo, às 18h30, para voltar a sonhar com uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro. Depois de passar boa parte do primeiro turno no grupo de elite da competição, a equipe baiana ocupa apenas uma posição intermediária na classificação, com 28 pontos.