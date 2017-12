Em casa, Vitória sonha bater São Paulo O vestiário do Vitória após a goleada sofrida para o Coritiba no domingo, que o empurrou novamente para a zona de rebaixamento, se transformou num verdadeiro "muro das lamentações" com os jogadores sem saber explicar porque o time atua tão mal fora de casa. "O time é muito imaturo", diagnosticou o atacante Edílson que marcou o único gol do Vitória, somando 18 no Brasileiro. As declarações foram todas no sentido de "fazer o dever de casa", derrotando o São Paulo na próxima rodada no Barradão, mas todos sabem que é tarefa das mais difíceis pois o time paulista ainda briga pelo título e não vai dar moleza ao Vitória. Os torcedores que nunca prestigiaram o time ao longo do campeonato não devem comparecer em grande número ao estádio, mesmo com o apelo dos jogadores pois a revolta é muito grande. Dezenas ligaram para as resenhas esportivas das rádios de Salvador nesta segunda-feira para criticar os jogadores, principalmente os da defesa que é a mais vazada do torneio. A situação dos torcedores do Vitória não poderia ser pior, pois além da possibilidade do seu time cair para Segunda Divisão, o rival Bahia segue firme para voltar à elite do futebol brasileiro.