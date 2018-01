Em Caxias, a luta pela liderança Juventude e Caxias abrem a segunda rodada do campeonato gaúcho às 16 horas deste sábado, no estádio Alfredo Jaconi. Quem ganhar abre uma boa vantagem e deixa o rival em má situação na tabela de classificação. É que os quatro times do grupo - os outros dois são Grêmio e Internacional - estão empatados com um ponto. E uma distância de três pontos poderá ser decisiva para uma fase tão curta como o quadrangular de turno e returno que vai apontar dois finalistas para a competição. O técnico do Juventude, Cristovão Borges, só vai divulgar a escalação pouco antes de o time entrar em campo. As dúvidas são Marcelo ou Fernando no meio-campo e Rafael ou Hugo no ataque. O Caxias já está escalado pelo técnico Ricardo Drubsky. O lateral-direito Claudio, suspenso, será substituído por Fininho. O outro jogo da rodada, neste domingo, é o clássico Gre-Nal.