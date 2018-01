Corinthians busca se levantar após eliminação

O Corinthians tentará se levantar neste domingo, diante da Chapecoense, da queda sofrida na Copa do Brasil na última quarta-feira. Se contra o Santos Tite optou por não escalar Elias, Jadson e Fagner porque o trio estava desgastado fisicamente e corria risco de sofrer lesões, neste domingo o treinador só não levará a campo um único titular: o volante Bruno Henrique está suspenso.

Com a queda logo no primeiro mata-mata da Copa do Brasil, a pressão pelo título do Campeonato Brasileiro aumentou. Não só entre os torcedores, mas até os jogadores consideram que a conquista passou a ser uma obrigação, principalmente pelo fato de o time ter quatro pontos de vantagem para o segundo colocado.

“Gostaríamos de ter classificado, mas o Santos mereceu. São etapas e momentos. Infelizmente foi dessa forma, mas agora projetamos uma sequência de trabalho dentro do Brasileiro”, disse Tite.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE

Danilo; Apodi, Vilson, Neto e Dener; Elicarlos, Bruno Silva, Cleber Santana e Tiago Luís; Ananias (Camilo) e Bruno Rangel. Técnico: Vinícius Eutrópio

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Felipe (Dracena), Gil e Uendel; Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson; Malcom e Vagner Love. Técnico: Tite

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 16h

Na TV: Globo e Band