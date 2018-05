Em chegada, Petros promete empenho no Corinthians: 'Nunca desisto'

SÃO PAULO - Destaque do Penapolense no Campeonato Paulista, o meia Petros, 24 anos, chegou empolgado ao Corinthians. O jogador promete empenho para conquistar um lugar na equipe e cair nas graças da torcida. "Chegou mais um guerreiro, um cara que vai se dedicar ao máximo para honrar essa camisa. Meu estilo é não desistir nunca", disse nesta segunda-feira o jogador, que treina no CT do Parque São Jorge desde sábado.

Petros assinou contrato por empréstimo até o fim do Campeonato Paulista de 2015. Ele disputará vaga com Renato Augusto e Elias (repatriado nesta segunda-feira). "Sou um terceiro homem de meio de campo, que chega bem ao ataque. Mas na posição que o Mano (Menezes) pedir para eu jogar, eu jogo", afirmou.

Apesar da concorrência acirrada, o jogador não se intimida e projeta uma carreira de sucesso no Parque São Jorge. "Grandes jogadores do Corinthians começaram em clubes pequenos. Hoje, temos o Ralf, o Luciano e o Romarinho, por exemplo. Aqui no Corinthians, vou desempenhar o meu papel da mesma maneira que fiz nas outras equipes que passei."

Depois de contratar Petros e Elias, a diretoria do Corinthians espera definir na quarta-feira a chegada do volante Ferrugem, da Ponte Preta. O jogo passará por exames médico no CT do Parque Ecológico e assinará contrato por empréstimo até o fim do Paulistão. A diretoria também trabalha para trazer o atacante Rafael Sobis, do Fluminense.