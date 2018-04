Em clima de descontração, Roger Machado é artilheiro em rachão do Grêmio

O clima foi de descontração no encerramento da preparação do Grêmio para encarar o América-MG, neste domingo, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o técnico Roger Machado não só promoveu um descontraído rachão no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, como participou da atividade e foi o destaque.

Se era lateral e zagueiro em seus tempos de jogador, Roger assumiu o comando do ataque na brincadeira deste sábado. E foi muito bem. Foram três gols marcados pelo treinador, que ainda encontrou fôlego para correr ao redor do gramado com o elenco tricolor.

Vindo de vitória contra o São Paulo, o Grêmio é o terceiro colocado do Brasileirão e vai sem mistérios encarar o lanterna. Edílson chegou a desfalcar alguns treinos durante a semana, mas está confirmado. Marcelo Oliveira volta na lateral esquerda e Pedro Rocha será o substituto do lesionado Everton.

O time, aliás, está definido para este domingo com: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Maicon, Jaílson, Pedro Rocha, Douglas e Negueba; Miller Bolaños.

CONFIRA OS RELACIONADOS:

Goleiros: Bruno Grassi e Marcelo Grohe

Laterais: Edílson, Iago, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira

Zagueiros: Fred, Geromel e Wallace Reis

Volantes: Jailson, Kaio, Maicon e Ramiro

Meias: Douglas e Lincoln

Atacantes: Bobô, Guilherme, Henrique Almeida, Miller Bolaños, Negueba e Pedro Rocha