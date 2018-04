Em clima de festa, Botafogo recebe visita do comediante 'Kiko'

RIO - Ainda em clima de descontração, pelo título do Estadual do Rio, o Botafogo recebeu uma visita propícia nesta terça-feira: o comediante mexicano Carlos Villagrán, que interpreta o personagem Kiko do seriado Chaves. Aos 69 anos, ele posou para fotos com os troféus da Taça Guanabara e da Taça Rio e revelou ser fã de Mané Garrincha.

"No México, quando eu era menino, aprendi a gostar de futebol vendo o Botafogo jogar. O Botafogo é muito grande para nós. Via o Garrincha colocar os adversários no chão sem tocar na bola e nem no jogador. Depois veio o Santos de Pelé", disse o ator.

"É um orgulho para o Botafogo receber o Carlos Villagrán, um profissional vitorioso e reconhecido em todo o mundo. Melhor ainda é poder ver todo o seu conhecimento sobre a história do clube", elogiou Carlos Thiago Cesario Alvim, integrante da diretoria botafoguense.

O clima de comemoração no Botafogo deve durar mais alguns dias. O time só volta a jogar no próximo dia 22, contra o CRB-AL, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil.

NEGOCIAÇÃO

O presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, afirmou que o clube está tentando a contratação do atacante Henrique, que não tem tido muitas chances no Botafogo. "Temos interesse no Henrique, sim, e já iniciamos as negociações com o Botafogo. É um jogador que não vive um bom momento, mas já teve boas passagens por Vitória, Sport e foi campeão mundial com a seleção sub-20", disse à Rádio Itapoan FM.