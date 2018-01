Em clima tenso, Ponte recebe Criciúma Em clima tenso pela possibilidade de perder quatro pontos no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) pelo uso irregular do volante Roberto, a Ponte Preta enfrenta o Criciúma nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, e o time é uma incógnita até mesmo para o técnico Abel Braga. Dentro de campo, a Ponte Preta conquistou apenas quatro pontos em três jogos. O volante, inclusive, não deve atuar contra os catarinenses independente do resultado do seu julgamento. Com o julgamento do zagueiro Rodrigo na noite desta terça-feira pela expulsão diante do Internacional-RS, na estréia da equipe, Abel testou o time com Gerson entre os titulares. Caso ele seja absolvido, não está descartado também a possibilidade de atuar com três zagueiros, como aconteceu contra o Cruzeiro na última rodada. Luís Carlos também corre por fora pela posição. No ataque, a volta de Sérgio Alves, artilheiro do time na temporada, ao lado de Luizinho Vieira, com quatro gols marcados, é dada como certa. O jogador se recuperou de uma inflamação na coxa direita e deve iniciar o jogo entre os titulares. O problema é saber quem será o seu companheiro de ataque, uma vez que o titular Jean reclama de dores musculares. Se for vetado, entra Fabrício Carvalho.