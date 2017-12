Em confronto de ameaçados, Alavés supera Las Palmas no Espanhol

Em duelo de ameaçados na tabela do Campeonato Espanhol, Alavés e Las Palmas abriram a 15ª rodada da competição nesta sexta. E o primeiro, jogando em casa, levou a melhor. Bateu o rival por 2 a 0 e deu passo importante para tentar sair da zona de rebaixamento.

+ Três meses após cirurgia, Dembélé volta aos treinos no Barcelona

Com seu quarto triunfo no campeonato, o Alavés chegou aos 12 pontos, na 18ª posição da tabela, ainda dentro da zona da degola. No entanto, alcançou a pontuação do La Coruña, que está de fora pelos critérios de desempate. Já o Las Palmas segue com 10, agora figurando na 19ª e penúltima posição.

Contando com o apoio da torcida, o Alavés precisou de pouco mais de um tempo para superar o Las Palmas. Ibai Gomez abriu o placar aos 23 minutos de jogo e Munir El Haddadi anotou o segundo aos 10 minutos da segunda etapa, confirmando a vitória.

O Campeonato Espanhol terá sequência neste sábado, com quatro jogos, e destaque para o duelo entre o Real Madrid e o Sevilla. As outras partidas do dia serão: Getafe x Eibar, La Coruña x Leganés e Valencia x Celta de Vigo.

No domingo, o Barcelona entrará em campo para visitar o Villarreal. Outros três jogos vão movimentar a rodada do Espanhol no dia: Real Sociedad x Málaga, Betis x Atlético de Madrid e Levante x Athletic Bilbao. Na segunda-feira, Espanyol x Girona vai encerrar a 15ª rodada.