Em crise, adversário do Palmeiras não fez gol na Libertadores

Pelo menos nos números o Alianza Lima não provoca medo no Palmeiras para o jogo desta quinta-feira, no Peru, pela Copa Libertadores. A equipe faz uma temporada ruim, com seis derrotas nas últimas oito partidas e aproveitamento de 33% dos pontos, e tem uma das piores campanhas entre os participantes do torneio continental, com nenhum gol marcado.

+ Palmeiras busca a melhor campanha da primeira fase

+ Presidente é denunciado por entrevista sobre 'Paulistinha'

O campeão peruano no último ano sofre uma queda de rendimento neste ano. O Alianza Lima é o único time entre os 32 participantes da Libertadores a não ter marcado gol. Apesar de ter uma das piores campanhas, o clube ainda sonha com vaga na próxima fase. O empate em 1 a 1 nesta quarta-feira entre Atlético Junior e Boca Juniors na Colômbia manteve a expectativa de classificação.

Para isso se concretizar, será preciso o Alianza Lima ganhar os dois jogos restantes e torcer por uma combinação de resultados. Avisado desse cenário, o Palmeiras nega favoritismo. "É um adversário que vem em dificuldade, mas vai ser um jogo difícil. A gente sabe que quando começa o jogo isso aí não existe. Eles lutam bastante, temos que tomar bastante cuidado para não cair nessa cilada", afirmou o volante Bruno Henrique.