Em crise, Atlético-MG recebe São Paulo O Atlético-MG recebe o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, afundado em uma crise depois de duas derrotas seguidas na competição e da goleada por 4 a 0 sofrida na quarta-feira para o Sport, pela Copa do Brasil. Um novo tropeço em casa pode levar à demissão do técnico Celso Roth, embora a diretoria sustente que seu emprego não está ameaçado. Apesar de um início de campeonato animador e mesmo estando em terceiro lugar na tabela de classificação, com 13 pontos ganhos, o Galo já não desperta mais a mesma confiança em seus torcedores. O alvo principal é o treinador, que foi chamado de "burro" e "retranqueiro" por um grupo revoltado de torcedores que na quinta-feira à noite recepcionou a delegação alvinegra na chegada à capital mineira, após a derrota em Recife. Para chegar a um táxi, Roth precisou ser acompanhado por policiais militares. Mas os protestos foram dirigidos também aos jogadores e à diretoria, principalmente ao presidente licenciado do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil, que garantiu que é ele quem manda no clube e decide pela permanência ou não de Roth. Depois de classificar a goleada como um "fato isolado", o dirigente admitiu na sexta-feira que a "luz amarela" ascendeu no clube. Para complicar a situação de Roth, diante do Tricolor paulista, ele não poderá contar com dois importantes titulares. O meia Alexandre fraturou o nariz na partida contra o Sport e ficará afastado por cerca de 15 dias. Já o zagueiro e capitão Scheidt está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Juninho deverá entrar no meio-campo e Nem substitui Scheidt. Sem opções, o técnico deverá manter a dupla Guilherme e Fábio Júnior no ataque.