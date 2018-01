Em crise, Bahia joga pela reabilitação Em crise, depois da derrota para o Coritiba na rodada passada, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Santos na Fonte Nova, assustado com a possibilidade cada vez maior de rebaixamento. Com 39 pontos, a equipe baiana está em 22º lugar no Brasileiro. O desabafo do meia Preto, que pediu para os colegas assumiram os erros logo após a partida contra o Coritiba, piorou ainda mais o clima no Bahia. "Nesse momento o que a gente precisa é de união", rebateu o goleiro Émerson. O técnico Lula Pereira pensava em repetir a equipe do último jogo, mas perdeu o meia Possato, que voltou do Paraná com um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Dois jogadores recém-recuperados de contusões, Luiz Alberto e Danilo, disputam a vaga. Para o lugar do zagueiro Valdomiro, que foi expulso, o Bahia terá a volta de Marcelo Souza.