Em crise, Bahia pega o Atlético-PR Em crise, o Bahia enfrenta o Atlético-PR neste domingo, em Salvador, precisando desesperadamente da vitória para tentar escapar do rebaixamento no Brasileiro. As cinco dispensas promovidas pelo técnico Edinho Nazareth pioraram o clima no time. Nesta semana, um grupo de torcedores tentou invadir a concentração do clube para protestar contra a campanha e foi contido pela polícia. Para completar, como o estádio da Fonte Nova não cumpriu as determinações do Estatuto do Torcedor, o Ministério Público limitou a venda a 19.999 ingressos - a capacidade total é de 80 mil torcedores. Depois de testar vários jogadores nos treinamentos da semana, Edinho deve improvisar o atacante Marcelo Nicásio na ala direita e substituir o atacante Nonato pelo meia Danilo.