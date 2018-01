Em crise, Benfica tropeça e fica mais longe do líder Porto O Benfica acentuou a sua má fase ao empatar por 0 a 0 com o Sporting Braga, nesta segunda-feira, em casa, no complemento da 25.ª rodada do Campeonato Português. Foi seu quinto jogo consecutivo sem vitória. Com o resultado, a equipe lisboeta, que contou com os brasileiros Anderson e Léo como titulares, caiu para o terceiro lugar da competição com 54 pontos, um a menos que o Sporting e cinco a menos que o líder Porto. Os dois concorrentes ao título venceram na rodada (o primeiro goleou o Marítimo por 4 a 0 e o segundo bateu a Acadêmica por 2 a 1). Além de não ganhar há três partidas no Português, o Benfica foi eliminado na semana passada nas quartas-de-final da Copa da Uefa pelo Espanyol, de Barcelona: perdeu o primeiro confronto por 3 a 2 e empatou o segundo por 0 a 0.