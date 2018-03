Em crise, Caxias muda para enfrentar Lusa Em crise, o Caxias enfrenta a Portuguesa nesta terça-feira, no Canindé. A equipe gaúcha está em 22º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos em 12 jogos. A situação ficou ainda mais complicada depois da derrota em casa para o Náutico, por 4 a 0, na última sexta-feira. Por isso, o técnico Gasperin, que entrou no lugar de Ricardo Drubscky há três rodadas - teve um empate e duas derrotas -, deve fazer várias mudanças na equipe titular do Caxias. Saem o lateral-direito Renato Nascimento, o zagueiro Paulo César e os meio-campistas Matteus e Richard. Entram os laterais Claudio e Ítalo, o zagueiro Henrique e o volante Lico. Assim, o lateral-esquerdo Possato será deslocado para o meio-de-campo.