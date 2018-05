Em crise, Flamengo e Vasco lutam pelo título carioca

RIO - Mesmo com o prestígio do Campeonato Carioca em decadência, vencê-lo será muito importante para o decorrer da temporada de Flamengo e Vasco. Os dois rivais decidem o título a partir das 16 horas, no Maracanã. O time rubro-negro vive uma situação complicada após a eliminação precoce na Libertadores e, se perder neste domingo, terá de lidar com uma inevitável crise na Gávea. Já o Vasco, depois da péssima campanha no último Brasileiro - que culminou no rebaixamento do time para a Série B -, pode ter na conquista do Carioca um empurrão para fazer uma boa temporada e voltar à elite do futebol.

Os dois times retornarão ao Maracanã para a segunda e decisiva partida da final da competição. A primeira, na semana passada, terminou empatada por 1 a 1. Para o Vasco ser campeão, terá de vencer o confronto. Um empate dá o título ao Flamengo. O último jogo da decisão contabilizou cerca de 60 faltas, oito advertências com cartão amarelo e uma expulsão, de Everton Costa, do Vasco. Neste domingo, o espírito de decisão deve mais uma vez tornar a partida corrida e bem disputada e ao mesmo tempo desprovida de qualidade.

A ausência de Everton Costa, suspenso automaticamente, gera a principal dúvida na escalação vascaína para a final. O técnico Adilson Batista fez mistério e ainda não revelou o substituto. Com características semelhantes às de Costa, o colombiano Montoya e o atacante William Bárbio disputam a vaga. O volante Guiñazu e o atacante Edmílson foram poupados de alguns treinamentos durante a semana por sentirem dores musculares e devem ser dúvida até a hora do jogo.

O técnico Jayme de Almeida confirmou a escalação dos meio-campistas Luiz Antônio e Márcio Araújo, que não estavam inscritos na Libertadores. Os laterais Léo Moura e André Santos ficaram fora do Campeonato Carioca por mais de um mês, poupados para a competição sul-americana e por causa de contusão, mas estão confirmados para essa final. Por isso, com exceção de Hernane, que segue sob cuidados médicos, o comandante terá a equipe titular "ideal" à sua disposição.

O Flamengo é o clube que detém mais conquistas do Campeonato Carioca, até aqui foram 32, sendo a última delas alcançada por Ronaldinho Gaúcho e cia, em 2011. O Vasco vive um longo jejum, pois desde 2003 o time não levanta a taça do torneio estadual. Em sua história foram 22 títulos conquistados. O Fluminense tem 31. O Botafogo, 20. Depois, seguem, pela ordem, América (7), Bangu (2) e São Cristóvão e Paissandu (1 cada).