Em crise, Fluminense tenta a reabilitação no Morumbi Em profunda crise, abatido e sem confiança, o time do Fluminense olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e vê que ela lhe reserva uma pedreira nesta quarta-feira: o embalado São Paulo, às 21h50, no Morumbi. Apesar de precisar somar muitos pontos no returno para escapar do rebaixamento, a equipe tricolor erguerá as mãos para os céus se conseguir, ao menos, um empate.