Em crise, Grêmio repete sina de 2004 O Grêmio repete a sina do campeonato brasileiro do ano passado e chega à terceira rodada do campeonato gaúcho deste ano diante do mesmo velho dilema de vencer ou afundar na lanterna da competição. O jogo desta quarta-feira é no Olímpico, contra o Guarani de Venâncio Aires, quarto colocado da Chave 2, com três pontos. O tricolor é o último do grupo, com um ponto. Se vencer, pode ficar próximo dos líderes Brasil de Pelotas e Caxias, que têm quatro pontos e se enfrentam em Pelotas. No outro jogo do grupo o São José de Cachoeira do Sul (5º), que tem um ponto, enfrenta o São Gabriel (3º), que tem três pontos. A limitação do time montado pelo Grêmio para o campeonato gaúcho é tamanha que ninguém fala em ganhar o campeonato gaúcho. O diretor de esportes Mário Sérgio admite que apenas cinco jogadores do atual grupo devem permanecer para a série B do campeonato brasileiro, a partir de abril. Até lá, o clube continua procurando jogadores bons e baratos na esperança de formar um time competitivo. Enquanto os reforços não chegam, o técnico Hugo De León segue testando o que tem em casa e, para isso, promete quatro mudanças no time, sendo apenas uma por contusão, a substituição do meia Márcio Oliveira por Ênio. As outras três são por deficiência técnica. Saem o zagueiro Michell, o ala-esquerdo Marcinho e atacante Élton. Entram, respectivamente, Alessandro Lopes, Gláuber e Marcelinho. Na Chave 1, o Internacional também decepcionou empatando seus dois primeiros jogos. Mas como formou um time promissor, credita a derrapagem inicial à falta de entrosamento. E busca a recuperação nesta quarta-feira, contra o Veranópolis, como visitante. Os outros jogos do grupo são Glória X Farroupilha e Novo Hamburgo X Santa Cruz. O Glória lidera a chave, com quatro pontos; seguido pelo Santa Cruz, também com quatro; Novo Hamburgo, com três; Internacional, com dois; Veranópolis, com um; e Farroupilha, com um. Na Chave 3, a sensação é o 15 de Novembro, líder com seis pontos em dois jogos, que vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude, vice-líder, com quatro pontos. Nos outros jogos da rodada, o São José de Porto Alegre, terceiro colocado, com quatro pontos, recebe a Ulbra, quinta, com um ponto; e o Esportivo, último, sem pontos, enfrenta o Passo Fundo, quarto, com um ponto.