Em crise, Guarani demite treinador O técnico José Carlos Serrão não resistiu a mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B e acabou demitido pela diretoria do Guarani, na manhã desta segunda-feira. O time campineiro - derrotado por 1 a 0 pelo Sport na sexta-feira - venceu apenas 1 jogo dos 6 que disputou até aqui na Série B. O time é o lanterna do campeonato, com apenas cinco pontos ganhos. Os dirigentes já procuram um substituto e o nome de Luís Carlos Ferreira é o mais cotado para assumir o cargo. Até a contratação do novo técnico, Flamarion dirige a equipe interinamente.