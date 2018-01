Em crise, Inter e Lazio são destaque Internazionale e Lazio vivem situação curiosa. Ambas enfrentam crise, por razões técnicas ou financeiras, e ao mesmo tempo brigam pelo título da temporada italiana de 2002-03. Por isso, se transformaram em atração na rodada deste fim de semana, ao lado do líder Milan, que recebe o Brescia. A dor de cabeça da Inter começou no meio da semana, com a derrota por 1 a 0 para o Bari. O resultado representou eliminação na Copa Itália e deixou mais à mostra falhas na equipe dirigida pelo argentino Héctor Cúper. Para complicar, o ex-time de Ronaldo não poderá contar com os goleadores Vieri e Crespo, na visita ao Parma. A responsabilidade de comandar o ataque deve ficar por conta do uruguaio Alvaro Recoba. A Inter, com 30 pontos, está em terceiro lugar, enquanto seu adversário de hoje tem 22 e briga por vaga em copas européias. A Lazio vai bem dentro de campo ? é vice-líder, com 31 pontos ?, mas se complica nos bastidores. O clube deve meses de salários aos jogadores, que segunda-feira entram com pedido de rescisão coletiva de contrato. Até lá, a missão do time é superar o Bologna, 26 pontos. O Milan vê as dificuldades de seus seguidores à distância. O time de Rivaldo, Inzaghi e Dida teoricamente tem chance de manter o primeiro lugar, porque atua em casa contra o Brescia, que até agora obteve 15 pontos e convive com o fantasma do rebaixamento. Rivaldo jogou em Madri, no meio da semana, mostrou que está recuperado de contusão e será titular. A rodada terá ainda Juventus (26) x Perugia (18), Chievo (26) x Verona (5) Atalanta (8) x Empoli (20) e Reggina (7) x Piacenza (12).